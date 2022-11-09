  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti

Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti

İstanbul Pendik'te bir parkta uygunsuz hareketlerde bulunan iki genç tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Bebek Sahili'ndeki iğrenç olayı akıllara getirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı
ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması
6 yıldır kimse çözemiyor! Aradığı 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül!
Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu...
10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu
2023'te 3 sandık mı kurulacak ?
Arkeologları heyecanlandıran keşif! Roma döneminden kalma tılsımlı amulet bulundu
Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konut yapılacak