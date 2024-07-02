Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 15:16 Güncelleme: 02 Temmuz 2024 Salı 15:16 İstanbul Bahçelievler'de parktaki kadına bakarak mastürbasyon yapan sapık mahalleli tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6683efa628d05be189038943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit: ''Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası'' İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti Kabusun adı ''Dermografik Ürtiker'' oldu: Boş poşet bile taşıyamıyor Onlar Türkiye'nin ''çapacı'' öğrencileri... Bir ellerinde çapa diğerinde ise... Restoranda bıçaklı tuvalet kavgası kamerada Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı