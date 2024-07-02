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  4. Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı

Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı

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İstanbul Bahçelievler'de parktaki kadına bakarak mastürbasyon yapan sapık mahalleli tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

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