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  4. Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü

Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü

İstanbul Pendik'te fırına giren bir kişi, simidin fiyatının 4 lira olduğunu öğrenince işletme sahibini dövdü.

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