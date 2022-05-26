Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 14:40 İstanbul Pendik'te fırına giren bir kişi, simidin fiyatının 4 lira olduğunu öğrenince işletme sahibini dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f673647ecf06b660964db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Yine İzmir, yine camiden müzik yayını! Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü! Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz'' İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu!