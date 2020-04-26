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  3. 26 Nisan 2020 11:20

Yer: İstanbul... Sokağa çıkma yasağında pes dedirten görüntü

İstanbul Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında sokakta top oynayan, ardından da halat çeken gençler, polis aracının sirenin duyunca brandanın altına saklandı.

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