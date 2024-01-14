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Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar

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İstanbul Zeytinburnu'nda düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek ses müzik açıp oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı.

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