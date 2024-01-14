Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 16:50 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 16:50 İstanbul Zeytinburnu'nda düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek ses müzik açıp oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a3e6b698055da6e70afc03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar Ahmet Türk adaylıktan çekilip, siyaseti bıraktı İBB'ye ''otobüs bozuldu'' kumpası Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü İstanbul'da motosikletli infaz kamerada İstanbul'da torbacı kaçtı, polis kovaladı Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira