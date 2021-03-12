Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı 12 Mart 2021 Cuma Saat: 13:35 İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın 5, Türkiye'nin de 2'nci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıkarak zarar verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604b43fa3aff7f28fb2b2183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü CHP'li ve AK Partili vekil kameraların önünde birbirine girdi TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'te Muğla'da 525 milyon dolarlık taş bulundu Hırsızın şeytani planı uçağı kaçırınca son buldu Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı? Antalya'da tartışma yaratan proje! ''Gece kulübü gibi...'' Kerem Bürsin ödül törenini terk etti Kalın'dan ''Biden, Erdoğan'ı neden aramıyor?'' sorusuna ilginç yanıt