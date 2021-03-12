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  4. Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın 5, Türkiye'nin de 2'nci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıkarak zarar verdi.

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