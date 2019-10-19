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  3. 19 Ekim 2019 13:45

Yer: Küçükçekmece... Dakikalarca ağacı kırmaya çalıştı !

İstanbul Küçükçekmece'de alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi, kaldırımdaki ağacı sökmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Görenlerin isyan ettiği olay kameraya yansıdı.

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