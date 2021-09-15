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  4. Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı

Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı

Rize'de, doğada düğün fotoğrafı ve klip çektiren çifti köpek kovaladı. O anlar drone kamerasına yansıdı.

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