Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 12:50 Rize'de, doğada düğün fotoğrafı ve klip çektiren çifti köpek kovaladı. O anlar drone kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6141c2001c8ca474fe191b7b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı Koronavirüste tehlikenin yeni adı: Aşısız hamileler! Çanakkale Köprüsü'nün üstünde ilk çekim... Ay sonu tamamlanıyor! Haluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: ''Pişmanım!'' Sopayla ölümüne dayak kamerada İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi İstanbul'da kaçakçılık şebekesi çökertildi Türkiye'nin gizli cennetiydi, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı