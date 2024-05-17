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  4. Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi

Yer: Sakarya... Evinde besliyordu; 25 bin TL ceza kesildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin TL ceza kesildi.

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