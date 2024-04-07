Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Şanlıurfa... Çizgili sırtlan ailesi fotokapanla görüntülendi Yer: Şanlıurfa... Çizgili sırtlan ailesi fotokapanla görüntülendi 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 13:00 Güncelleme: 07 Nisan 2024 Pazar 13:00 Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, fotokapana yansıyan çizgili sırtlan ailesinin görüntüsünü paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66126ecb0a9a0b2e76058be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Sosyal medya linci öldürdü Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana Adana'da 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek İstanbul'da lüks rezidansta feci ölüm Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölüne döndü İstanbul'da olaylı gece: Esnaf ile bekçiler birbirine girdi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var