Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer Taksim... Kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın! Yer Taksim... Kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın! 06 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 17:55 İstanbul Taksim'de Suriyeli bir grubun kutlama yaptığını gören bir Türk vatandaşı Suriyelilerin arasına dalıp grubu dağıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ee80e518324d46e92fb8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler… Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım'' Civan Canova'dan üzücü haber: Akciğerimde kitle tespit edildi