Yer Taksim... Kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!

İstanbul Taksim'de Suriyeli bir grubun kutlama yaptığını gören bir Türk vatandaşı Suriyelilerin arasına dalıp grubu dağıttı.

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