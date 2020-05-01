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  3. 01 Mayıs 2020 13:40

Yer: Tunceli... Vaşak, yakaladığı kediyi böyle götürdü

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, bir restoranın bahçesinde kediyi yakaladı. Vatandaşların müdahale etmesi üzerine kediyi kapıp götüren vaşak kameraya yansıdı.

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