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  4. Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin

Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin

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Tunceli'de kış uykusunda olması gereken yılanlar ortaya çıktı. Bu durumun depremin habercisi olabileceğini düşünen vatandaşlar tedirgin oldu.

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