Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin 07 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 10:50 Güncelleme: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:54 Tunceli'de kış uykusunda olması gereken yılanlar ortaya çıktı. Bu durumun depremin habercisi olabileceğini düşünen vatandaşlar tedirgin oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c33653bca433cae20321c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı Sapanca'da bungalov evde çıkan yangın can aldı Onlarca kaçak lüks otomobil ele geçirildi Sinir krizi geçiren genç ne bulduysa polislere fırlattı Şehir eşkıyaları yol kesip adam bıçakladı Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu Korku filmi değil gerçek: Sel böyle geldi! İki ilde paralel operasyon! Çok sayıda gözaltı var