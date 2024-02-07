Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin

Tunceli'de kış uykusunda olması gereken yılanlar ortaya çıktı. Bu durumun depremin habercisi olabileceğini düşünen vatandaşlar tedirgin oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c33653bca433cae20321c3" allowfullscreen></iframe>