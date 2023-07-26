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  4. Yer yine Esenyurt... Masaj salonuna kıskanç eş baskını!

Yer yine Esenyurt... Masaj salonuna kıskanç eş baskını!

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İstanbul'da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı.

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