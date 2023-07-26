Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer yine Esenyurt... Masaj salonuna kıskanç eş baskını! Yer yine Esenyurt... Masaj salonuna kıskanç eş baskını! 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 12:05 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:05 İstanbul'da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c0e1e2b626e55dc97843e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı Türkiye'nin 35 yıllık davası sonunda bitti Yerin 90 metre altından çıkarılıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Karada, denizde her yerde aynı pislik! Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi Beştepe'de ekonomi zirvesi Seyhan Nehri'nde isyan ettiren manzara İBB başkanlığına sürpriz aday! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi İstanbul'u kana bulayacaklardı! 2 terörist yakalandı