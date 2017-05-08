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  3. 08 Mayıs 2017 15:15

Yeraltı kabloları patladı, vatandaş paniğe kapıldı

Bağcılar’da, Mahmutbey Metro İstasyonu’na çok yakın bir noktadaki telefon kablo hattında meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu.

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