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  3. 27 Ağustos 2020 15:00

Yerde bulduğu maskeyi yüzüne taktı

Kahramanmaraş'ta yaşandığı belirtilen ve sosyal medyada yayılan bir videoda bir kişinin yerden aldığı maskeyi takarak yoluna devam ettiği görüldü.

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