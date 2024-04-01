Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerel seçim gecesinin bombasını Doğu Perinçek patlattı Yerel seçim gecesinin bombasını Doğu Perinçek patlattı 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 09:10 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:10 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin dörtildeki birer mahallede muhtarlık seçimini kazandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660a4fdf46c3cb8651074383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi Balıkesir'i CHP'ye kazandıran Ahmet Akın güne şükür namazı ile başladı 4 ilde büyük operasyon: Hainlerin cephanelikleri ele geçirildi Hatay'da kıl payı fark var: ''Bu işin peşini bırakmayacağız'' İzmir'de büyük yangın! Çığlıkları yürekleri dağladı İstanbul'da seçim cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi''