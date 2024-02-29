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  4. Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...''

Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...''

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni ek vergilerin gündeme gelebileceğine dair iddialara ünlü ekonomist ve yazar Şeref Oğuz da katıldı.

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