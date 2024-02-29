Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...'' Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...'' 29 Şubat 2024 Perşembe Saat: 11:10 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni ek vergilerin gündeme gelebileceğine dair iddialara ünlü ekonomist ve yazar Şeref Oğuz da katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e03c04676832963f0e9633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Çorlu tren faciası davası yine ertelendi Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı Eski eşi kabusu oldu; her gün tehdit edip serbest kaldı İstanbul'da sokak ortasında güpe gündüz kalemli cinayet ''Sistanbul'' böyle görüntülendi Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı İstanbul'da uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar Simurg Sarsılmaz'a ölüm tehdidi: Adaylığını geri çekti