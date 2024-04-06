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  4. Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı

Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binası talan edildi. Mazbatasını alıp muhtarlık binasının kapısını açan yeni mahalle muhtarı Yıldız Cabir şoke oldu.

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