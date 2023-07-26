Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerin 90 metre altından çıkarılıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Yerin 90 metre altından çıkarılıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 12:25 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:25 Nevşehir'de yerin 90 metre altından çıkarılan kaya tuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c0e68a4a92f6601d3b4453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diş ağrısı sandı; ''delirten hastalık'' çıktı Türkiye'nin 35 yıllık davası sonunda bitti Yer yine Esenyurt... Masaj salonuna kıskanç eş baskını! Karada, denizde her yerde aynı pislik! Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi Beştepe'de ekonomi zirvesi Seyhan Nehri'nde isyan ettiren manzara İBB başkanlığına sürpriz aday! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na seslendi İstanbul'u kana bulayacaklardı! 2 terörist yakalandı