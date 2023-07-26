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  4. Yerin 90 metre altından çıkarılıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Yerin 90 metre altından çıkarılıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor

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Nevşehir'de yerin 90 metre altından çıkarılan kaya tuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya da ihraç ediliyor.

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