Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı Yerli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı 24 Aralık 2021 Cuma Saat: 12:35 Yerli aşı TURKOVAC'ın üretim tesisinden Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c59478d23a5c0f38191947" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güpegündüz akılalmaz hırsızlık kamerada Güpegündüz akılalmaz hırsızlık kamerada Son seçim anketini canlı yayında açıkladı: ''Oy farkı hiç bu kadar kapanmamıştı'' 17 yüzyıllık fanusun içindeki sıvının sırrı çözüldü 27 ilde ''Tırpan'' operasyonu: 389 gözaltı kararı! Kur korumalı TL vadeli mevduatta limit olmayacak, birden fazla kez yararlanılabilecek Kabus gibi! Zamanla ölüm kalım savaşı anbean kamerada Bergen filminden ilk fragman geldi MHP'li başkandan belediye işçisine dayak!