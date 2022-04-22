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Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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