Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi Yerli çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleştirildi 22 Nisan 2022 Cuma Saat: 14:00 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62628ae16398d76bf260a6f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR El emeği, göz nuru deyip üretmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor Saatler öncesinden sıraya girdiler! Hırka-i Şerif'te 2 yıllık hasret son buldu Bir sapık sığınmacı daha! Mide bulandıran paylaşımı infial yarattı Tartıştığı sürücüyü tek yumrukla yere serdi! Ayakkabı koklayan hırsız sebebini açıkladı Ezan yarışmasına Türk damgası! Arapların ağzı açık kaldı MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi! Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü!