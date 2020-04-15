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  3. 15 Nisan 2020 18:10

Yerli dezenfektan Borel satışa çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen tanıtım törenine katıldı. Bakan Dönmez, Borel'in yarın satışa sunulacağını açıkladı.

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