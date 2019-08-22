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  3. 22 Ağustos 2019 11:47

Yerli Game Of Thrones sosyal medyayı salladı

Kısa filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Kerem Sarı, ''Yerli GOT- Aydın Yanıyor!'' adlı kısa filmle dikkat çekti. Aydın'da çekilen yerli Game Of Thrones sosyal medyada ilgi gördü.

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