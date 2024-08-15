Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli gururumuz HİSAR O, 40 Km'den 12'den vurdu Yerli gururumuz HİSAR O, 40 Km'den 12'den vurdu 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:51 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:52 Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR O, ilk uzun menzilli atışında 40 kilometre uzaklıktaki hedefi imha etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bdebf5654368cf630760a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düdüklü tencere bomba gibi patladı Uzay'da bir ilk: Güneş'in doğuşu görüntülendi İstanbul'da kadın hostes ile taksici kavgası kamerada Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı Çanakkale’de orman yangını İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik''