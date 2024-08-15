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  4. Yerli gururumuz HİSAR O, 40 Km'den 12'den vurdu

Yerli gururumuz HİSAR O, 40 Km'den 12'den vurdu

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Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma füze sistemi HİSAR O, ilk uzun menzilli atışında 40 kilometre uzaklıktaki hedefi imha etti.

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