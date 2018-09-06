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İSTANBUL'UN 10 İLÇESİ İÇİN SEL ALARMI !
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  3. 06 Eylül 2018 09:24

Yerli helikopterimiz ilk kez havalandı

Tamamen milli kaynaklarla yapılan yerli helikopter T625'in ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.

Bilgin Pro
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