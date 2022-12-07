Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı 07 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 14:45 Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere uyguladığı zulüm Türkiye'nin insansız hava araçlarının kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63907cd3d2305f294a005c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı Van'da okul servisi devrildi: Yaralılar var Yılbaşı hindisine büyük zam Koronavirüsle ilgili korkutan gerçek! Türk bilim insanları keşfetti Büyük gizem çözülüyor: Nuh'un Gemisi Ağrı'da mı? Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması Modifiye tutkusu yüzünden sabah akşam ceza yağıyor Çilingir çağırıp kapıyı açtırdı, akrabasının evini soydu! Zincir marketler için olay olan ''Suç kimde?'' videosu