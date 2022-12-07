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  4. Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı

Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere uyguladığı zulüm Türkiye'nin insansız hava araçlarının kamerasına yansıdı.

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