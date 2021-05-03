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  4. Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu!

Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu!

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini açıkladı. Mandal, yerli VLP virüs aşısının ise yıl sonuna kadar kullanıma gireceğini belirtti.

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