Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:31 TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini açıkladı. Mandal, yerli VLP virüs aşısının ise yıl sonuna kadar kullanıma gireceğini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608fd0ffa25f51611644abb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! İhracatta tüm zamanların rekoru Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor Sarallar suç örgütüne yeni operasyon Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü! Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda! Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı