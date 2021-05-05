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  4. Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu!

Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu!

Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü.

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