Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu! Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu! 05 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 11:06 Çin yapımı Wing Loong 2 tipi SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609251e9e036e6158b485c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''laf atma'' meydan savaşı! İstanbul'da film gibi rehine operasyonu! CHP’den AK Parti'ye 128 saniyelik ''tam'' kapanma videosu Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da taksici esnafı ile iftar yaptı İmamoğlu’ndan ''ellerini arkadan bağladın'' soruşturmasına güldüren yanıt Ongun'dan 'Kendilerini şikayet etmiş olabilirler' diyen Hulki Cevizoğlu'na yanıt Masumlar Apartmanı'na damgasını vuran sahne Mansur Yavaş'tan herkese ders olacak adım! Muharrem İnce'nin partisinin logosu yayımlandı