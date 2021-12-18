Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran paylaşım; saat verildi Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran paylaşım; saat verildi 18 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 12:11 Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "14.30'da buluşalım" denildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bda5c14b4b9f187d688553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya fenomeni Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe oldu Canlı yayında olay iddia: ''5'li çete CHP'nin İYİ Parti'nin kapısında bekliyor'' Fabrikada Suriyeli dehşet! 1 kişi öldürüldü Kuyumcuda kanlı soygun kamerada! Bir oturuşta 100 bardak çay içiyor Meclis kürsüsünden olay sözler: ''Sülale devri bitti, hepiniz yargılanacaksınız'' Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Tehdit altındayım'' İmamoğlu’ndan AK Partili vatandaşa ders gibi yanıt AK Partili milletvekilinden TBMM tarihine geçen ''soru''