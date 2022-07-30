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  4. Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi

Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi

2023 yılının mart ayında yollara çıkması planlanan yerli otomobil TOGG'un deneme üretimine başlandı.

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