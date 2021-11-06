Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntüler 06 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 17:41 Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin test sürecine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6186940c5a5f637fd469fd43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Komandolar Davraz Dağı'na tırmandı! Tüyleri diken diken eden görüntüler Sise teslim olan İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Bakan Soylu, Berat Albayrak'la çarpışma olayını anlattı Baklavacıda mide bulandıran görüntüler Sahnede kalp krizi geçirip öldü Yerli hava savunma füzesi SİPER ateşleme testini geçti PKK'dan temizlenen Hakkari Yüksekova'da sonbahar güzelliği Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması