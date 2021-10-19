  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı

Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin!" mesajı verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 158 gözaltı kararı var
Kahraman itfaiyeci canını hiçe saydı!
Trafik cezası kesilen sürücü, aracını ateşe verdi
Gurbetçi vatandaş ''kimse nankörlük yapmasın'' diye paylaştı sosyal medya karıştı
Yeşil sahada akılalmaz olay! Rakibin attığı gole sevinince...
Ödül töreniyle vurgun iddiası! Dernek başkanı Azra Akın sessizliğini bozdu
Müge Anlı'ya gelen isimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı
SADAT Başkanının TSK’yı anlattığı video ortaya çıktı
Yangınların küle çevirdiği cennette tabiat ana küllerinden yeşeriyor