Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı Yerli otomobil TOGG'tan ''Bizi izlemeye devam edin'' paylaşımı 19 Ekim 2021 Salı Saat: 08:45 Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin!" mesajı verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616e5b92fb1f8b05b97b8b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TSK'da 'FETÖ' operasyonu: 158 gözaltı kararı var Kahraman itfaiyeci canını hiçe saydı! Trafik cezası kesilen sürücü, aracını ateşe verdi Gurbetçi vatandaş ''kimse nankörlük yapmasın'' diye paylaştı sosyal medya karıştı Yeşil sahada akılalmaz olay! Rakibin attığı gole sevinince... Ödül töreniyle vurgun iddiası! Dernek başkanı Azra Akın sessizliğini bozdu Müge Anlı'ya gelen isimsiz ihbar mektubu ortalığı karıştırdı SADAT Başkanının TSK’yı anlattığı video ortaya çıktı Yangınların küle çevirdiği cennette tabiat ana küllerinden yeşeriyor