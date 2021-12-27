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  4. Yerli otomobil TOGG'un fabrikası böyle görüntülendi

Yerli otomobil TOGG'un fabrikası böyle görüntülendi

TOGG'dan yeni haber ve görüntüler var! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

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