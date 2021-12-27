Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli otomobil TOGG'un fabrikası böyle görüntülendi Yerli otomobil TOGG'un fabrikası böyle görüntülendi 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 15:15 TOGG'dan yeni haber ve görüntüler var! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c9ae62aaa66b4fec0523b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus için The Witcher'lı tanıtım: Karaman, Yüksek Hızlı Trene yeni yılda kavuşuyor İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler! Arbaletli saldırganın ''suikast'' videosu ortalığı karıştırdı AK Parti'nin kalesinde soğukta ekmek kuyruğu İmamoğlu, Erdoğan'ı göreve çağırdı: ''Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'na teftiş başlatılmalı'' Bilim Kurulu üyesi Özlü'den üçüncü doz uyarısı İlber Ortaylı, Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayında Fatma Şahin'e destek çıktı Esenyurt'ta suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı kamerada