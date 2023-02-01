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  4. Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor

Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için akıllı cihaza yönelik ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta Trumore uygulamasında başlayacak.

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