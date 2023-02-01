Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 14:45 Güncelleme: 01 Şubat 2023 Çarşamba 14:45 Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için akıllı cihaza yönelik ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta Trumore uygulamasında başlayacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63da50d24410197937347043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor Erdoğan'dan AK Partili vekillere çok sert tepki Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı Bir ülke daha İstanbul'daki konsolosluğunu kapattı Tunceli'de keşfedildi; Dünya'nın başka hiç bir yerinde yok Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu Bir Pitbull dehşeti daha! 12 yaşındaki çocuk ölümden döndü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik aşama tamamlandı Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti