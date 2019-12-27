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  3. 27 Aralık 2019 17:45

Yerli otomobil yola çıktı! Direksiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan var...

Bugün tanıtılan Türkiye2nin yerli otomobilinin direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracı ilk kullanan kişi oldu.

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