Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 13:15 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 13:15 MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533a4c5c92d4f1e8f21bd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı Eşcinsel ilişki vaadiyle tehdit edip gasp ettiler Trafikte iğrenç taciz kamerada! Taksim'de sahte dolarcıların savunması ortaya çıktı Vahşetin altından yine bir kripto para cinayeti çıktı Hafriyat kamyonu dehşetinde yeni görüntü: Anne babasını ezmeye çalıştı İsrail'in havadan ölüm yağmuru görüntüleri yayınlandı Gece saatlerinde karşı büyük kaza: 11 araç birbirine girdi