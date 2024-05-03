Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 07:40 Güncelleme: 03 Mayıs 2024 Cuma 07:40 Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, uçuş testinde 33 bin feet irtifaya yükselerek yerli motorla irtifa rekoru kırarak tarihe geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66346ac596821aafaf03e5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var