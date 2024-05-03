  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı

Yerli SİHA'dan bir rekor: Yerli motorla irtifa rekoru kırıldı

Güncelleme:

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, uçuş testinde 33 bin feet irtifaya yükselerek yerli motorla irtifa rekoru kırarak tarihe geçti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak
Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak
Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi
Cumhur İttifakı'nda asgari ücret çatlağı: Destici zam istedi
Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu
Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı
Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi
Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi
Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi
İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi
Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var