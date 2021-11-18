Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli SİHA'lar 5 teröristi böyle imha etti! Gurur veren anlar kamerada! Yerli SİHA'lar 5 teröristi böyle imha etti! Gurur veren anlar kamerada! 18 Kasım 2021 Perşembe Saat: 11:01 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61960841367e4212fb51b5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç anlar! ''Kocam ayıplı videolar izliyor'' deyince... FETÖ elebaşısı Gülen zehirlendi Nesrin Cavadzade kıyafet değiştirdiği anları paylaştı İstanbul'da korkunç kaza! Aracıyla duraa daldı: 1 ölü, 2 yaralı var! Sınırda insanlık suçu! Göçmenleri dövüp, köpekleri üstlerine saldılar Meclis'te büyük ''uyuşturucu'' tartışması: ''Normal bir ülke olsa yer yerinden oynar'' Erdoğan'ın yanıt vermediği soru Erdoğan'ın yanıt vermediği soru Aziz dizisine bu Atatürk sahnesi damga vuracak