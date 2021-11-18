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  4. Yerli SİHA'lar 5 teröristi böyle imha etti! Gurur veren anlar kamerada!

Yerli SİHA'lar 5 teröristi böyle imha etti! Gurur veren anlar kamerada!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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