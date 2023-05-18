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  4. Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır!

Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır!

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgür Projesi kapsamında modernizasyonu yapılan ilk F-16 uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

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