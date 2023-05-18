Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır! Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır! 18 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 16:10 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 Perşembe 16:10 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgür Projesi kapsamında modernizasyonu yapılan ilk F-16 uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646623c6076abe5256342763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok zor sorular: ''Erdoğan!'' diyerek bağırdı Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi