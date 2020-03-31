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  3. 31 Mart 2020 08:10

Yerli solunum cihazı ilk kez ortaya çıktı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yerli solunum cihazının prototipini paylaştı.

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