Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 02 Temmuz 2023 Pazar 21:40 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a1c49645bc2e48c17d9f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz Belediye Başkanı timsahla evlendi Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! Terörden temizlenen cennette muhteşem festival Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler İstanbul'da silahlı saldırı! 137 gündür kayıp denizciyi Türk denizciler buldu İstanbul'da dev yangın!