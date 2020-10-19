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  3. 19 Ekim 2020 11:55

Yerli uçan arabanın test sürüşleri başladı

İlk olarak 2019 yılında TEKNOFEST'de teknoloji severlerle buluşan uçan araba Tusi bu yıl deneme sürüşlerine başladı.

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