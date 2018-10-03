‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu
03 Ekim 2018 10:40
‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu
Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde ‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı ‘Yerli Üretim’ logosu raflarda yerini alıyor. Logo kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Ticaret...