Anasayfa Video Galeriler Gündem Yerli üretim silahlı robot Teknofest'e damgasını vurdu Yerli üretim silahlı robot Teknofest'e damgasını vurdu 28 Nisan 2023 Cuma Saat: 13:55 Güncelleme: 28 Nisan 2023 Cuma 13:55 Sarsılmaz'ın silahlı robot projesi Sarbot, Teknofest'te ziyaretçilerin ilgisini çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644ba61ce278654125242433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç cinayet! Aracın içinde ölü bulundular Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var Türkiye'nin en büyüğü olacak: İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali TÜRK-İş Başkanı masadaki 2 zam oranını açıkladı Annesinin kafasını keserek öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü Enkazlardan toparlanan eşyalarla ‘Enkaz kafe’ açıldı Sokak ortasında kadına şiddet! Film izler gibi izlediler Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a: ''Soylu'yu görevden alın!'' Trump yine yaptı yapacağını! Biden taklidi olay oldu