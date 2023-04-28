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  4. Yerli üretim silahlı robot Teknofest'e damgasını vurdu

Yerli üretim silahlı robot Teknofest'e damgasını vurdu

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Sarsılmaz'ın silahlı robot projesi Sarbot, Teknofest'te ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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