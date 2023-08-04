Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 95 lira! Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 95 lira! 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 09:20 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 09:20 Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan iç fıstığın hasadı başladı. ''Yeşil altın'' olarak tabir edilen fıstığın kilosu 95 kilodan alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cc98a9aa35a0711a528173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi! Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov Dikkat! Zayıflama çayı öldürüyordu! Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü! Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu