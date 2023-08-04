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  4. Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 95 lira!

Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 95 lira!

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Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan iç fıstığın hasadı başladı. ''Yeşil altın'' olarak tabir edilen fıstığın kilosu 95 kilodan alıcı buluyor.

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