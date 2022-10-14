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  4. Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü

Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü

Giresun'da yolun karşısına geçerken otomobile yandan çarparak, kendisini yere bırakan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu belirten kişi, bindirildiği ambulanstan da inerek uzaklaştı.

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