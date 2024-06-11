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  4. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Murat Soydan vefat etti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Murat Soydan vefat etti

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı duyurdu.

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