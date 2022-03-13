Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı 13 Mart 2022 Pazar Saat: 21:25 Eski Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, herkes kar pozu paylaşırken havuzdan paylaşım yaptı. Bu paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622e3711990c00488248ef73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk uçağı NATO harekatında İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı İstanbul'da zincirleme kabus an be an kamerada Dev operasyon! Tam 1 ton metamfetamin ele geçirildi Belgesel değil gerçek! Türkiye'de buz gibi suda altın peşinde: ''Hobi amaçlı yapıyoruz, ek gelirde oluyor'' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kar altında drone ile görüntülendi İstanbul’da vatandaşlar kar tedbirlerine uydu, yollar boş kaldı - İhlas Haber Ajansı Cumhur İttifakı'nda ''Bahçeli'' çatlağı! MHP'liler salonu terk etti