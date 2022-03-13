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  4. Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Eski Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, herkes kar pozu paylaşırken havuzdan paylaşım yaptı. Bu paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

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