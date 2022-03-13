Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Eski Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, herkes kar pozu paylaşırken havuzdan paylaşım yaptı. Bu paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

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