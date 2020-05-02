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  3. 02 Mayıs 2020 12:10

Yeşilköy hastanesinde adım adım sona yaklaşılıyor

Atatürk Havalimanı’nda yapımına aralıksız devam edilen Yeşilköy Hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Hastanenin çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatın yapımına başlandığı görülürken ilk ofis malzemeleri de getirildi.

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